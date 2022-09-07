直播主連千毅先前推出NFT宣稱能賺價差還保證能換精品，結果被質疑吸金詐騙遭告。昨（6）日傳出連千毅和3名合夥人被逮，檢方複訊後，今（7）日凌晨諭令連千毅20萬元交保。稍早連千毅臉書直播專頁「蘭庭精品」小編透露連千毅沒事，更脫口表示「不是第一次被抓了，也不會是最後一次」，甚至嗆聲「盤子永遠都有」，令外界震驚不已。

連千毅今年4月左右在直播平台販售NFT，總計發行327張，賣出18張、61.6萬元，包括直播主Mini蝶等5人購買，看好NFT可兌換鑽石、名錶、iPhone13等手機等福利，沒想到卻血本無歸，四寶辣媽直播主Mini蝶也透過Youtuber「勾起你心中的惡」踢爆連千毅沒履約還吸金，更進一步向刑事局提告。

刑事局蒐證後，在6日在蘆洲住處拘提包括連千毅以及合夥人在內共4人，同時在辦公室查扣塑膠製的IPhone13模型機28支、「GRA」鑽石戒指15支、BOSS手錶、Bentley手錶等證物，其中連千毅宣稱價值百萬的名錶鑽石被保二大隊（即原保智大隊）初步勘驗是假貨，價值僅數百元，但詳細勘驗要等廠商鑑定之後才能確認。

而今天上午連千毅直播的臉書粉專「蘭庭精品」小編突然在留言區發文透露連千毅沒事，還表示「不是第一次被抓了，也不會是最後一次，連董關係很好每次都會有辦法平安歸來。」小編更喊話連千毅出來後會繼續開直播「盤子永遠都會有，收入不會是問題」此話一出震驚各界，網友們全都傻眼表示「反串？」、「呃，正常人應該不會有下次，小編是指連董會持續犯錯？」、「謝謝各位的關心，我們刷一整排看守所給我們的連欸看一下。」