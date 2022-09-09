刑事局副局長黃家琦向外賓介紹165運作方式。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署7日召開「2022國際警察合作論壇-後疫情時代打擊跨境電信詐欺犯罪研討會」，特別規劃於8日邀請各國貴賓參訪165反詐騙諮詢線，觀摩台灣反詐騙的運作模式。

刑事局副局長黃家琦向7名外賓介紹，165專線成立於2004年，是全球第一個專責處理詐騙案件的政府部門，為向國際分享反詐經驗，特地安排165專線參訪行程。外賓除參訪165專線警示帳戶通報及詐騙網站查證等流程外，對於台灣能以165專線整合金融、電信、網路及電子支付、遊戲點數、第三方支付、虛擬貨幣、全力阻詐的運作模式感到欽佩與讚嘆。