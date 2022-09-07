知名直播主連千毅被指控涉及NFT（非同質化代幣 ）詐欺案，昨（6）日遭刑事局偵四大隊搜索拘提，訊後移送新北地檢署偵辦，新北地檢署6日晚間諭令連千毅20萬元交保，其餘3名嫌犯分別以10萬、5萬元交保，但連本人尚未走出地檢署，疑似因另涉他案，秒由刑事局專車接走。

警方搜索連千毅位於新北市的直播據點。（翻攝畫面）

據了解，日前YouTuber「勾起你心中的惡」日前爆料連千毅發行的NFT有詐騙嫌疑，兩人公開互嗆，後續陸續有十多人提告連千毅，指控對方利用NFT詐騙數十萬元。

刑事局偵查第四大隊接獲報案，指稱被害人向連千毅等人購買虛擬通貨NFT區塊鏈商品後，無法兌換相關賦能及商品，獲報後與新北市刑大、蘆洲、永和、板橋分局、台北市北投分局、高雄市三民第一分局、桃園市中壢分局、保二總隊等單位共組專案小組，並報請新北地檢署檢察官黃冠傑指揮偵辦。

據警方調查，連千毅等人利用網路直播高人氣，誇大渲染NFT帶來的賦能價值，之後再不履行兌現責任，藉此詐財。據了解，他否認詐欺，認為只是幫NFT發行代言行銷。

新北地檢署6日晚間諭令連千毅20萬元交保，其餘3名嫌犯分別以10萬、5萬元交保，但連本人並未走出地檢署，反而由刑事局專車接走，沒有機會與守候在現場的媒體接觸。