民進黨台中市長參選人蔡其昌力推免費營養午餐政見，23日邀請議員及議員參選人開政見記者會。（張亦惠攝）

台中市長參選人蔡其昌23日舉辦「營養午餐免費 讓孩子吃更好」政見記者會，蔡其昌強調，未來若自己當選市長不僅推動免費營養午餐，更會注重農藥殘留、在地食材採購等，讓孩子不只吃免費，也吃得更好。市府則回應，免費營養午餐政策事關教育資源的分配、市府整體財政及中央午餐政策走向，市府審慎評估中。

蔡其昌23日邀請台中市議員張耀中、楊典忠；議員參選人蔡雅玲、陳俞融、廖芝晏前往座談，蔡其昌表示，盧市長4年來說自己是媽媽市長，但對於台中市的孩子，盧市長所做的政策下的工夫，是否有對台中的孩子做努力？這4年來，台中的營養午餐已經2年農藥殘留高，且營養午餐免費是很多跨黨派議員的要求。

蔡其昌指出，未來不只要國中小營養午餐免費，農藥殘留的控管一定會列為重中之重，讓孩子吃免費也要吃得健康、吃得好。

蔡其昌說，現在的台中對很多年輕爸媽來說負擔越來越大了，過去台中的人口一路成長，現在面臨停滯甚至下滑，這個城市是否留得住年輕人，政策就是很重要的因素。營養午餐政策搭配在地採購、食農教育實踐永續，讓孩子了解食物從哪裡來？為什麼要珍惜食物？達到減少剩食，也讓孩子珍愛食物跟土地。

蔡其昌強調，營養午餐政策基本上是市長要不要做的問題，支出當然會比過去大，但盧市長幾十分鐘的上樑可以編550萬做宣傳，但辦營養午餐卻喊沒錢，免費營養午餐只有市長的決心、行動跟做不做的問題，沒有其他理由。台中要成為友善年輕人的城市，就要減輕年輕人的負擔。

教育局表示，台中市政府非常重視學生食的品質與安全衛生，111年度挹注在學生午餐上的預算已逾11億元，是六都第一，且自今年4月1日起提高貧困學生寒暑假暨例假日安心午餐券面額至65元，補助金額也是六都第一，台中市立高中以下學校的貧困學生全年都有午餐，110學年度第二學期受益人數約2萬7647人，全國最完善。

教育局表示，以110學年度全市公私立國中小學校學生總人數23萬 8601人、學生每餐繳費平均單價45元、供餐天數200天來估算，實施公私立國中小全面免費午餐所需經費約近21.5億元，加上現行各項學生午餐補助政策預算，總體學生午餐補助經費將逾31億元，市府審慎評估市府實施免費營養午餐政策，也多管齊下降低學校午餐食材農藥殘留不合格率。