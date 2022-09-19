星光戰友曾沛慈與林佩瑤及老公都見證這場感人的求婚。（圖／本刊攝影組）

星光二班出身的魏如昀邁入人生新階段，被髮型師男友林志泓求婚成功，姊姊魏如萱、好友吳姍儒、以及星光戰友林佩瑤、曾沛慈、李千那等人都到場見證這個重要時刻。時報周刊CTWANT也直擊在求婚後，魏如昀、林志泓與朋友一起續攤的開心模樣。

求婚成功後，魏如昀、林志泓及友人們至敦南錢櫃續攤，進場前還圍在一起看手機。（圖／本刊攝影組）

九月九日晚間，魏如昀與眾多友人在台北大直的一家餐廳幫林志泓慶生，林志泓則趁著生日向魏如昀求婚成功，深夜十一點半左右，聚會告一段落，眾人在門口聊天道別，身為餐廳老闆的武俊傑及妻子林佩瑤臨別前，走到林志泓身邊又聊了幾句。隨後，林志泓與魏如昀及幾個友人搭車到敦化南路上的KTV續攤，凌晨一點半，林志泓和幾個友人下來抽菸解癮，臉上表情可見心情相當得好，聚會直到三點半左右才結束。

林志泓唱歌唱到一半出來抽菸放風，心情看起來相當好。（圖／本刊攝影組）

魏如昀的感情世界一向低調，今年初本刊才接獲爆料，指她與合作多年的髮型師林志泓已交往兩年多，還帶著男方見習吳姍儒和曾沛慈的婚禮，而現在換他們要完成人生大事，魏如昀還發文表示：「在這個什麼都善變的世界，我也想要跟你一起看一看永遠。我這一生的故事裡，有風有雨，有悲有喜，有貓還有你。謝謝你選擇我。」即使只是用文字表達，仍能看出她甜出蜜的心情。

魏如昀答應男友林志泓的求婚。（圖／翻攝自魏如昀IG）

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