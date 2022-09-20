沈玉琳笑虧老婆芽芽愛用面膜。（東森超視提供）

于美人近日在主持的東森超視《我就問 你正常嗎？》，透露過去曾與看面相聞名的蕭湘居士討論林志玲的面相，當時她對林志玲的美貌相當驚豔，便向蕭湘居士說：「林志玲太漂亮了，將來一定嫁豪門！」不料老師立刻反駁，「她（林志玲）這臉是清貴的，嫁不了豪門，妳等著看！」後來林志玲也在2019年嫁給日本放浪兄弟的 AKIRA（黑澤良平）。

在討論「女人為了美，真的什麼都可以賭一把嗎？」時，沈玉琳透露老婆芽芽除了是個濕紙巾控，也愛收藏面膜，「在家幾乎都沒辦法看到她素顏的樣子」，因為都被膜遮住了。他也提到女兒妍妍某次在YT上看到音樂劇《歌劇魅影》的片段後，就把主題曲背下來，「只要她媽媽敷著面膜從房間走出來，我女兒就會開始唱起歌劇魅影的主題曲。」沈玉琳講這段故事時，順勢模仿起女兒當時模樣，笑翻的眾人也大讚沈玉琳女兒相當幽默。

于美人好奇詢問在場嘉賓朱海君、夏乙薇、Ｍei、宋哥、維尼媽及呂珮薰覺得「女生哪一個部位最能夠吸引人？」朱海君表示她很羨慕郁方白白軟軟、有福氣的肉肉小腿，被于美人吐槽：「妳這完全是根據阿嬤的看相！」于美人打趣地說：「在豬身上叫腿庫，在人身上叫財庫」，所以小腿有肉的人，千萬不要去拿掉，強調那是『財庫』。于美人也分享以看面相聞名的蕭湘居士曾說過，美有分成「相理美」跟「色相美」兩種，色相美通常都是美人無美命，姿色一般卻嫁給有錢人的是相理美。

此外，在討論「出席哪種場合會讓自己保持最佳狀態？」時，答案有「前任婚禮」和「同學會」讓眾人選擇，于美人認為大家不必花大錢整形在前任的婚禮上露臉，只要「錢到就好」，更公開分享超強攻心術。于美人說，禮金必須包至少5位數以上，且是會讓他老婆好奇問「那是誰包的」的金額來洗臉前任，得讓對方有「天啊，我拋棄妳，妳還包了萬把塊給我，現在應該過的很不錯」的想像，接著隔年開始寄年節賀卡、連續寄5、6年，笑說：「因為新婚夫妻結婚前五年的離婚率最高」，當小倆口吵架時，突然又飛來妳寄的卡片，那兩人勢必就有得吵了。于美人直批：「妳還要整容去前任面前讓他嫌棄妳，妳整容的錢都不只三萬六了，妳還扎不到他心裡去！」激動反應馬上被沈玉琳笑虧：「妳是宮鬥戲看太多喔？」逗得全場哈哈大笑。本集將於明（21日）晚間9點播出，《我就問 你正常嗎？》每周一至周五晚間9點在東森超視33頻道播出。