有些人分手就是分得果斷，但有些時候總是因為太愛對方，而難以決定，《旺好運》運勢專欄指出，天蠍座、天秤座、巨蟹座分手不乾脆，也容易影響自己的情緒，可能對方說幾句話又復合。

第三名：天蠍座

天蠍座在感情上時常有一種不甘心的念頭，他們太愛猜測對方的想法和懷疑跟欲擒故縱，就算是分手後也會持續這樣的模式，甚至偷看對方的通訊軟體，最後影響到自己的思緒，總是對前任念念不忘。

第二名：天秤座

天秤座的個性其實很優柔寡斷又容易被受影響，會因為還愛著對方而心軟，他們通常都是屬於放不下的那一方，即便是自己提分手，也很容易因為對方的幾句話又復合，造成分分合合的狀態出現。

第一名：巨蟹座

巨蟹座很容易在感情中搖擺不定，總是在猶豫不決，因為他們想念前任的一切過多，不論是優點或者曾經和他一起創造的美好回憶，導致自己卡在一個不知道該怎麼做決定的階段，這會讓他們非常痛苦。