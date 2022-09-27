財運可遇而不可求，尤其當月底荷包見底時，會覺得人生苦短賺錢好難，但有些星座天生有富貴基因，跟錢特別有緣，《科技紫微網》運勢專欄指出雙子座、獅子座、天蠍座有良好的先天條件，不愁金錢，含著金湯匙出生。

雙子座

雙子座是個聰明又理性的星座，還具有善於管理錢財的特質，在年輕時，沒有那麼的富有，但是隨著年齡增長，他們的賺錢頭腦、人脈資源慢慢地擴展，開始逐步賺取更多金錢，從此貴氣出現，而且難得可貴的是，雙子座即便功成名就，依然能持續奮鬥，把自己的優勢擴大。

獅子座

獅子座在人群中再怎麼低調，也掩蓋不了他們愛擺架子的本質，但是他們很懂得用物質包裝自己，然而，不是每個獅子座都含著金湯匙出生，為了擁有自己喜歡的物質，他們的賺錢慾望總是非常大的，加上事業心強，位子也就越爬越高，收入跟著增加，這時他們會利用自己賺取的金錢去做其他事業，讓自己的金錢越來越多。

天蠍座

天蠍座多半從小就有冷靜的頭腦，對錢財也是非常敏感，雖然不一定非常會賺錢，但他們的財運機緣卻不斷，像是出門撿到錢、買彩券中獎，或是缺錢時有人雪中送炭等等。對天蠍座來說，想要賺進更多錢的渴望、有良好的社交手腕和發想新的事業，都是標準配備，一手好牌在身，能運用的機會就越多。