有些人自控能力非常強，無論做什麼事都會三思而後行，不過《搜狐網》運勢專欄指出，牡羊座、射手座、巨蟹座、天秤座恰好相反，他們容易被情緒左右，經常因為一時衝動做出讓自己感到後悔的事情。

【牡羊座】

牡羊座心思比較單純，遇到事情從來都不會思前想後，往往是想到什麼就直接去做，很少顧及別人的感受，更不會去考慮後果，因此他們容易被情緒左右，長久下來煩惱有增無減，只能不斷為自己的衝動買單。

【射手座】

射手座天生充滿自信，無論想到什麽都會立刻去實踐，基本上不會考慮後果如何，也因為這樣盲目的自信，導致他們容易陷入困境當中，進而被情緒控制，做出錯誤決定，不管最後結果是好還是壞，他們都必須為自己的衝動行為付出應有代價。

【巨蟹座】

巨蟹座心思比較敏感，無論是做人還是做事都喜歡參雜過多的感情因素，因此即便到了最後一刻，他們都無法辨別出事情的真相，導致自己陷入混亂當中，此時的他們沒有辦法抗拒內心情緒，特別容易被情緒擺布，連帶影響對事情的判斷能力，進而做出錯誤決定。雖然巨蟹座常常為此感到煩惱，不希望再讓身邊的人受傷或擔心，但本性難移，要改變確實沒有那麼容易。

【天秤座】

天秤座看起來高雅，是人群中最耀眼的存在，但他們屬於比較容易猶豫的類型，很難為自己做出正確的決定。天秤座平時表現得很理性，喜歡替別人分憂，或分析事情的好壞，但面對自己的問題時，他們反而容易陷入兩難的境地，沒有辦法走出來，或許他們會在緊要關頭時給出一個答案，但事後也容易因為過於隨意而感到後悔。