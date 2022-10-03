大里仁愛醫院營養師黃鈴燕建議，中餐購買自助餐將飯量減少，並增加蔬菜攝取，同時調整進食的次序。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

台中51歲陳男在大里仁愛醫院糖尿病共照網看診逾10年，先前對飲食控制及服用藥物很隨興，直到發現糖化血色素由3月份的8.2％上升至12.2％，才驚覺應正視血糖問題，除了定期看診外，也尋求營養師的協助，成功降至6.8％，達到控制標準。

據了解，陳男的職業是居家照顧服務員，過去喜好喝可樂，吃炸魷魚及鹽酥雞。每日餐食常是早餐吃飯糰、炒麵搭配湯類；午餐多為自助餐便當；晚餐則會自煮，吃飯配肉或魚以及蔬菜，飯後還會吃洋芋片、可樂果、花生夾心餅乾或海綿蛋糕等零食。

大里仁愛醫院營養治療科營養師黃鈴燕表示，她先建議陳男將早餐攝取的飯糰、炒麵，調整為饅頭夾蛋或包子、菜包配1杯無糖豆漿，亦可選擇蛋餅或肉蛋吐司配1杯鮮奶或無糖優酪乳；中餐購買自助餐將飯量減少，並增加蔬菜攝取。此外，調整進食的次序，先吃蔬菜再吃豆、蛋、魚、肉類，最後才吃米飯或麵食。

黃鈴燕也表示，調整飲食過程中易有飢餓感，建議將水果當成點心吃，譬如半顆芭樂或蘋果，同時將喝飲料的習慣改成喝白開水，並且1天的攝水量需要超過2000㏄；若睡前有飢餓感，可吃原味的蘇打餅乾或鹹味的雪餅1小包取代原本的洋芋片、可樂果或花生夾心餅乾，再利用有空的時間多走路或者運動。

透過2個月醫療與營養搭配「雙管齊下」的控制，陳男的糖化血色素從12.2％降至6.8％，達到糖尿病控制的標準，而體重也減輕了8.5公斤，令他振奮不已，更期許有朝一日糖化血色素能夠達到6.5％；陳男表示，希望日後能將控制血糖的經歷分享給平日照護患有糖尿病的患者。

黃鈴燕指出，根據2019年糖尿病年鑑顯示，台灣罹患糖尿病的人口約有230萬，且每年以2萬5000人的速度持續增長，目前糖尿病盛行率已經超過11％，飲食習慣與攝取量是影響高血糖的主因；更呼籲民眾，若糖尿病患者平日若能做到飲食、運動和藥物3方面著手管理糖尿病，多數的患者都能維持良好的血糖並且延緩糖尿病併發症的發生。