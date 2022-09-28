3C是現代人生活必備之物，也因此讓眼睛容易痠澀、常感眼前霧茫茫，醫師提醒，過多的糖分會加速眼睛老化、加速白內障到來、增加視網膜出剝離的機率。營養師也提醒，高糖、高脂食物、冰冷的飲食，都會影響眼睛周圍的血管循環，民眾應該儘量減少攝取，以保護眼睛也維護身體健康。

眼科醫師林于皓在其臉書「眼睛好朋友 - 和欣視光眼科診所」表示，糖尿病病患失明的機率遠高於未罹患糖尿病者，而高糖對於身體的影響，在尚未確診糖尿病之前，就已經悄悄潛入身體中。

林于皓表示，過多的糖分對眼睛傷害極大，會加速眼睛老化，導致白內障提早報到、黃斑部水腫、增加視網膜出血剝離的風險。他說明，因為糖在細胞代謝過程中，會產生自由基、傷害細胞，長期會加速水晶體混濁，導致白內障惡化，此外，高糖飲食也會讓糖份傷害血管壁，使血管失去彈性，眼睛血管受損，就會導致黃斑部水腫，並提升視網膜出血、剝離的風險。

營養師余朱青也在臉書表示，好的食物可以保護眼睛，但飲食方式若不當，則會傷眼，例如蛋糕、甜點，這類高糖、高脂肪的食物，以及一些冰冷的飲食，都會影響眼睛週圍的血管循環，因此民眾不止是為了眼睛，為了整體健康，都應儘量減少攝取這類食物。