隨著年紀增長，頻尿問題也更加常見，讓人羞於啟齒，甚至影響生活品質。中年人頻尿常因年紀增長導致攝護腺肥大、膀胱過動症，或與情緒壓力有關，但醫師提醒，有時可能是因糖尿病這一慢性病所致，因尿中含糖引起的滲透性利尿，進而增加尿液製造，且糖尿病會導致膀胱神經系統病變，造成尿急等困擾，是中年人務必注意的頻尿警訊。

新光醫院泌尿科醫師林鉅棟表示，依據國際尿失禁協會的定義，只要一天排尿超過8次以上，且此情形已維持一段時間並對生活造成影響，即屬頻尿。

至於頻尿原因，他表示，一般頻尿會因年齡增長會增加發生率，以男性而言，年齡增長會增加攝護腺肥大的機率，而攝護腺組織增生擠壓到尿道，出現頻尿困擾。以女性而言，情緒壓力會伴隨年齡增長而加大，進而刺激膀胱讓人想跑廁所，此外，年齡增加也會導致膀胱過動症機率，即膀胱在儲尿過程中，膀胱肌肉會不自主收縮，儲尿量跟著減少，讓人不得不增加上廁所的次數。

林鉅棟表示，值得注意的是，糖尿病也是頻尿的一個可能的原因，因為血糖增加，會引起滲透性利尿，使得尿液製造增加；此外糖尿病會造成膀胱神經系統病變，導致膀胱在儲尿時會不自主收縮，造成尿急、頻尿等問題。

林鉅棟提醒，民眾若認為自己已有頻尿現象與困擾時，可就診泌尿科，由醫師教導製作自己的排尿日誌，進一步評估是否需要治療頻尿問題。