不喜歡吃後悔藥，明明有機會可以追到的人，因為不敢而錯過，然後用餘生來後悔，不想錯過找到真愛的希望，喜歡一個人，就盡力在一起，《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊座、射手座、天蠍座如果喜歡上了就會盡全力在一起，就算會後悔也會不顧一切。

牡羊座

牡羊座不善於壓抑自己的情緒，討厭做事慢吞吞的，而且痛恨曾經對方有一段美好的追求，我沒把握住。一但喜歡上一個人，牡羊座不會讓自己後悔，會勇於嘗試，該追就追，會盡一切努力的要在一起，就是因為不想留下遺憾。

射手座

行動派的射手座，他們有很多的冒險精神，他們不僅喜歡追求可能，更喜歡追求不可能。有沒有機會在一起，射手座不會過於糾結，更多的是憑著自己的個性來行事，不讓自己後悔，不讓自己追憶當初為什麼沒有嘗試，通常射手座的追求期很短，很喜歡用直球的他們很注重新鮮感，一但時間過了，就會退到原本的位置上，在尋找下一位。

天蠍座

天蠍座在感情方面有些霸道，有些自私，只要是喜歡上了，放在心上了，天蠍座肯定不會白白浪費時間去等待、去錯過。不過天蠍座擅長忍，懂得蓄勢待發，雖然不一定會馬上採取行動，但一定不會不行動，會伺機而動，當要行動時，就會讓你感覺到他們的真心，就像獅子追著獵物一樣，一定要捕獲成功。