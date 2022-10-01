2022年只剩下3個月，接下來的日子究竟是好是壞呢？塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專指出，金星象徵愛情、婚姻、藝術與人際關係，它在9月29日回到守護星天秤座後，6個星座也受到影響，他們在2022年剩下的日子裡會迎來好運，其中桃花運最佳的就是天秤座，運勢最好的則是水瓶座。

●桃花盛開星座

第三名、雙子座

9月29日金星進入愛情宮位，雙子座在往後的時間裡，有機會遇見真愛，甚至還有閃婚的可能，一旦談了戀愛後，會使他們魅力大增，追求者不斷出現，就算他們標準很高，也能如願選到心目中的理想伴侶，不僅如此，這段感情也受到雙方親友看好，兩人在愛情道路上磨合融洽。

第二名、牡羊座

9月29日金星進入夫妻宮位，使牡羊座的愛情好運大漲，而且愛情運來得又猛又火熱，特別是單身者，在接下來的日子會遇到心儀對象，兩人一拍即合，而且非常有默契，而有另一半的牡羊座，平時可以多向伴侶撒嬌，傳訊息時多使用表情符號，讓對方感受到愛意，之後很快就可能傳出同居或訂婚的好消息。

第一名、天秤座

9月29日金星回到天秤座的命宮，他們在接下來3個月裡，會遇到許多聚會，不管是公司聚餐，或同事丶朋友邀約一起外出旅遊，單身的天秤座要好好把握，在聚會過程中會遇到條件不錯的男性，而有伴的天秤座在感情上很穩定，可以為另一半準備驚喜旅行，安排重遊舊地，回憶當初在一起的悸動，能幫助感情升溫。

●收穫好運星座

第三名、巨蟹座

9月29日金星進入家庭宮位，巨蟹座開始產生讓居住環境變更好的念頭，因此與家人、伴侶進行討論，在這個過程中，巨蟹座能了解對方的需求與自己的不足，相互磨合打造更適合家庭居住的空間，經過討論後，也能讓裝潢與改造更順利，不僅能享受家庭相聚的溫馨感，也能鞏固家人的向心力。

第二名、射手座

9月29日金星進入人際宮位，射手座會收獲不同以往的人際好運，遇職場小人與豬隊友的機率降低，先前受到不少委屈，近日能改頭換面揚眉吐氣，之前若與好友發生不愉快的事，導致感情出現嫌隙，也可趁這段時間把話說清楚，解開誤會，與好友的關係會更緊密。

第一名、水瓶座

9月29日金星進入水瓶座的遷移宮位，暗示生活會出現變動，帶來意想不到的好運，若水瓶座有重拾書本返回校園的想法，可以在這段時間著手規劃，為進修計畫打下基礎，若是對冥想、瑜珈方面感生興趣，也可以去嘗試看看，當心情感到愉悅時，整個人就會煥然一新，更容易收穫好運。