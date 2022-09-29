今（29日）象徵愛情、婚姻、藝術、美、和諧、人際關係的金星回到天秤座，塔羅牌老師艾菲爾在《臉書》粉專發文分析，當金星再次進入天秤座，每個星座的運勢也會出現變化，其中巨蟹座、射手座、水瓶座將迎來最後一次獲得正緣的機會，究竟是誰能在耶誕節跟另一半手牽手，或是能有另一半一起看跨年煙火。

第三名；巨蟹座

9/29金星進入你的家庭宮位，對於屬於自己的空間，你開始有許多想法，想要讓居住環境變得更好、更便利，於是開始了與家人、伴侶之間的討論，在這個過程中也讓你更加了解，對方的需求與自己的不足，你們開始相互磨合，為了打造出更適合家庭居住的空間，有了大家的想法，讓你在改造的過程中更加順利，大家也都很期待改造過後的成果，一方面能享受甜蜜溫馨的家庭相聚；另一方面讓家人的向心力更加穩固。

第二名：射手座

9/29金星進入你的人際宮位，你將會收穫不同於以往的人際好運，職場上的豬隊友的困擾會在這個時期得到緩解，或是翻轉了過去你一直受到的委屈，啞巴吃黃蓮的情況，就此揚眉吐氣，得到賞識，過往和知心閨蜜之間的不愉快，一直放在心底讓你們之間感到有些尷尬，趁著這波好運的能量，來一場長談的對話，把話講開來誤會也就解開，和閨蜜的感情因此更加緊密，無話不談。

第一名：水瓶座

9/29日金星進入到水瓶座的遷移宮位，暗示著生活中的變動，會為你帶來意想不到的好運，若你在先前就有重拾書本返回校園的想法，在這段時期很適合規劃，為進修讀書的計畫開始打下基礎，你也可能開始會對冥想、瑜珈方面的東西感到興趣，享受心靈平靜的你，放眼看出去的世界，無論是什麼都讓你感到喜悅，自然而然整個人也會煥然一新，更容易收穫好運。