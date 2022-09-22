明（23日）將迎來24節氣中的「秋分」，意味著秋天已經過去一半，時序也準備邁入10月。運勢命理網站《靈匣網》分析，金牛座、雙子座、天蠍座、射手座、水瓶座10月偏財運特別好，把握住機會不僅能大賺一筆，還有可能得到意想不到的收獲。

【金牛座】

金牛座的正財運一般，單靠每個月的工資很難過上想要的生活，不過到了10月中旬，你們的偏財運會變得特別好，不妨買彩券試手氣，有機會小賺一筆，不過這種好運通常不會接二連三的發生在自己身上，切記得到好處就收手，否則可能會失去更多。

【雙子座】

10月雙子座不會太過忙碌，工作以外的閒暇時間多出很多，這時與其在家宅著，不如去做些力所能及的事情。雙子座可以向身邊的人打聽一下，會發現許多自己可以做的兼職機會，這不僅讓你們多了一個賺錢管道，還能擴大你們的交友圈，為自己帶來人脈，促進事業發展，可說是一舉多得。

【天蠍座】

頭腦靈活的天蠍座10月工作運相當好，投資方面的發展也很不錯，可以大膽一些，突破自己所認為的不可能，只要做好功課、勇敢投入，回報自然不容小覷。建議天蠍座嘗試醫療、教育相關的投資，有望賺進大把鈔票。

【射手座】

射手座的正財運普通，但偏財運一直都很不錯，特別是在今年10月，投資股票會有很大的收獲，如果有機會購買，可千萬不要因為覺得陌生就輕易放棄，否則將與財運擦肩而過。建議射手座買和本人相關的股票，例如自己公司的股票，因為對其有了解，所以賺錢會更順暢。

【水瓶座】

水瓶座下半年的偏財運很不錯，到了10月下旬更達到顛峰，只是出遠門就能碰到賺錢的好機會，甚至因此大賺一筆，所以10月別老是待在家裡，否則將會與金錢失之交臂。水瓶座也可趁這段時間多與朋友交流溝通，亦能收獲不少賺錢的好機會，但切記不要和讓自己感到不舒服的人有過多交流，當心面臨破財危機。