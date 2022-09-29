很多人眼中的幸福就是和戀人「一起吃三餐過四季」的穩定感情，雖然略顯相處平淡卻讓自己有滿滿的安全感！不過網站「星座巫師」分享，以下３星座做為戀人能陪你挺過大風大浪，卻不適合和你簡單過日子，不斷漂泊喜歡各種新鮮事物帶來的快樂。

雙子座

雙子座會把大部份心思都放在自己喜歡的事物上。(圖/翻攝自觸mii)

大腦生來就沒有一刻消停的雙子座，想像力十足思維靈活，是個明朗的社交專家！適應力很強所以到哪都能如魚得水，不過很常在思想上出現矛盾，連自己都難以理解；雙子喜歡在新鮮事物上，創造出屬於自己的新天地不怕吃苦，不過卻容易讓戀人覺得無法安分過日子。

牡羊座

牡羊座喜歡不斷與新鮮事物相遇，思維常讓人難以掌控。(圖/翻攝自觸mii)

白羊座充滿正面能量，和他們相處、戀愛容易一同被感染，生活也會跟著充滿希望和美好，伴你走過風風雨雨！所以若不幸跟牡羊分開，通常不會是你最低谷的時刻，而是你覺得生活最平淡安穩的時刻，因為他們喜歡不斷接觸新鮮的人事物，且想法來的又快又急讓戀人難以捉摸。

射手座

比起穩定過日子，射手座喜歡挑戰新領域，常給人放蕩不羈的印象。(圖/翻攝自觸mii)

射手座很喜歡冒險，喜歡生活能夠千變萬化越精彩越好！在喜歡的事上全力以赴不怕挑戰，射手很重於精神上的享受，每次的突破都能讓他們非常有成就感；不過對於感情來說，安穩過安分守己的過生活，難以限制他們的自由靈魂，不過雖然給人玩世不恭的印象，但仍具強大吸引魅力，戀愛過程貸給戀人許多到美好。