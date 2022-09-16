假閨蜜，真歸me！1名女網友日前在無意間發現男友的外送紀錄中有個熟悉的地址，偷翻訊息才驚覺自己的閨蜜與男友搞曖昧，男友甚至常躺在她身旁偷傳訊息給閨蜜，她最後收拾物品，離開時只說了一句「原來你的熊貓都拿來訂外送給我閨蜜啊」，崩潰發文說「五年感情，輸給我的閨蜜」。

該女網友在Dcard上發文，某日她的男友玩遊戲時要她幫忙用手機訂外送，她在準備結帳時，發現男友的點餐紀錄中有個熟悉的地址，且有非常多筆訂單都是這地址，她之後偷看訊息，果然發現男友與「她的閨蜜」每天互傳煽情對話，像是「我好想妳」、「我想抱妳」等，男友有時甚至是在她身旁傳訊息給她的閨蜜。

該女網友最後起身收拾物品離開男友家，男友一臉錯愕，她則說「原來你的熊貓都拿來訂外送給我閨蜜啊」，轉身離開後她就馬上崩潰大哭，後來男友不傳傳訊息道歉，她看著手機螢幕還是與男友的合照，深感諷刺，「原來這就是被好友跟男友同時背叛的感覺」，事後PO文提到「五年感情，輸給我的閨蜜」。

其他網友留言「應該要慶幸自己有發現！真心付出的感情不應該浪費在那些不懂得珍惜的人身上」、「假閨蜜，真歸me，心疼妳拍拍」、「一個巴掌拍不響，記住這世界上根本就沒有閨蜜這種生物，閨蜜就是把朋友的男友(老公)歸me」、「千萬不要回頭看後面的屎，只會沾污妳的眼」、「這麼有趣的事情應該要公開好友圈讓人都知道啊」。