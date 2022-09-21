許多情侶在交往中是採取「AA制」，但算得太精準難免會產生隔閡。一名女網友在論壇發文表示，和她交往4年多的男友連一塊錢都會跟她計較，就連拜訪她父母時買的蛋糕都要跟她分帳，而且要求立刻付款，讓她受不了提分手，貼文曝光後引發熱議，網友看完傻眼「像銀行在討債」。

一名女網友在論壇「Dcard」發文，並附上3張對話截圖，原PO表示和男友交往4年多，剛在一起時兩人才剛出社會，所以有說好吃飯就AA制，沒想到之後男友連1塊錢都會跟她計較，她則因為男友收入稍微低一點， 還是會把錢湊整數給他。之後兩人開始同居，收入也漸漸穩定，但男友連買生活用品或煮飯的錢也會算得一毛不差。

男友連買生活用品或煮飯的錢也會算得一毛不差。(翻攝Dcard)

從原PO附上了對話截圖可以看到，有次原PO請男友幫忙買貓飼料，原價860元的飼料因為有會員所以折扣85元，不過男友卻向她要430元，原PO詢問「不是應該387ㄇ 」，怎料男友卻回「因為我加會員所有才有折扣==，我還沒跟你算加會員的錢」，原PO當下雖然傻眼，但心想男友認真存錢是為了兩人的未來規劃，就沒有追究。

男友下班時間比較早，原PO有時候會請他幫忙買貓飼料。(翻攝Dcard)

某天原PO想介紹男友給家人認識，路上提議要男友買個伴手禮過去，覺得初次見面空手見家長不太好，男友雖然不情願，但仍買了一間知名蛋糕拜訪她的家人。原PO吃飽後因為公司有急事就回去開會，突然看到男友傳賴給她，向她索取一半的蛋糕錢，原PO傻眼問「蛤？為什麼要給你錢」，男友卻回「…是你要求要買的，又不是我」，而且要求原PO立刻轉帳，「你上次就忘記欸，隔三天才給我，現在就轉」、「手機按兩下會很難？」。

男友就連拜訪原PO父母時買的蛋糕都要跟她分帳，而且要求立刻付款。(翻攝Dcard)

原PO當下雖然傻眼但也默認將款項轉給男友，直到某天原PO聽到男友與友人的通話，男友向友人說「當然要算細一點呀，以後又不是要和我結婚，幹嘛把錢花在她身上？」，原PO當下氣到拿水潑他並提分手，事後她才理解到「願意為你花錢的男人不一定愛你，但不願意為你花錢的一定不愛你」。

原PO受不了提分手，貼文曝光後引發熱議，網友看完傻眼「像銀行在討債」。(翻攝Dcard)

貼文曝光後引發熱議，網友們紛紛留言表示「我完全可以接受AA，但這男的根本是小肚雞腸，有夠小氣又自私，恭喜原PO！」、「你們看起來完全不像情侶，反而像銀行在討債」、「太誇張了吧= =要aa成這樣就別交女友」、「看完只能恭喜妳逃離這種人了」、「AA制到這種程度，也太扯了！！那是不是連打砲都要跟他算一次多少錢啊？去阿公店都要錢了好嗎！！！！」、「跟他說，可是你用Line pay結帳有回饋ㄟ ，那個錢記得也要分一半扣掉^^」、「這種人太誇張了吧…還計較會員折扣有沒有搞錯啊…」。