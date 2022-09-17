一名新娘秘書在論壇發文表示，自己從事新娘秘書已經快要邁入第三個年頭，什麼客戶都遇過，沒想到這次竟會遇到自己初戀（男友）的新娘，雖然心中有所感慨，但也大方祝福對方要幸福。文章曝光後引發熱議，令人意料之外的是竟釣出男主角本人回覆，偶像劇的情節真實上演，讓網友們看完感動直呼：初戀真的就是這樣的存在。

一名女網友以「送初戀的新娘進禮堂」在論壇Dcard發文表示，自己當新娘秘書已經快要邁入第三個年頭，什麼客戶都遇過，只是真沒想到這次會遇到自己初戀（男友）的新娘。

原PO表示，和初戀是升高中時開始交往，交往時間將近7年，大三時因為遠距離和生活圈的不同，兩人交集越來越少，對方當時說了「暫時分開」，雖然說是和平分手，但兩人後來卻再也沒有聯繫過，沒想到五年後再次相見竟是在對方的婚禮上，「現在想想偶像劇都不會編這麼狗血的劇情吧哈」。

原PO也補充說明，案子是因為同事確診才經手，她到了婚禮會場才知道新郎是誰，但她就像過去一樣聽著客戶分享他們相愛相識的故事，聽著新娘的分享，她才知道認識的那個男孩現在真正轉變成男人了，並感慨表示這是成為新娘秘書一路以來，心裡最複雜的一次，但看著新郎牽著新娘的手，她發自內心的想對初戀說：「欸，要幸福喔！」。

原PO也坦言，過去的她總以為真正愛一個人分開後怎麼可能真心祝福對方幸福，但現在才明白，當事過境遷，那些情緒都慢慢淡化後，我們早就不是故事裡的那個人，「初戀就是這樣的存在吧！」。她回想過去自己會成為新娘秘書也是因為跟初戀分開時，一度很自卑的覺得自己不夠漂亮、不會打扮，因緣際會下才接觸到這個行業，沒想到最後還是回饋到他的婚禮上，「哈，想想緣分還真是奇妙呢！」。

新娘秘書送「初戀的新娘進禮堂」，偶像劇情節真實上演，貼文曝光後引發議論，更釣出男主角留言回覆。(翻攝Dcard)

貼文曝光後引發熱議，網友們感動表示「哇...看完眼眶濕濕的...」、「你好堅強、好善良，希望你也能幸福！！」、「以前我也不懂祝福前任的道理，這真的需要時間和歷練」、「我默默留下眼淚哈哈...初戀真的就是這樣的存在...」，但也有網友開玩笑表示「我是殯葬師 我倒蠻想會一會我初戀的：）」、「跟前男友分手後考慮去當寵物溝通師，看看能不能PUA破解」。

令人意料之外的是這篇貼文更釣出男主角留言回覆，「嗨，我後來知道你有來呦～謝謝妳的祝福！恭喜你真的成為彩妝師了～以前看妳假日還要上課還以為會撐不住呢，妳總是這樣努力又很堅強，總是閃閃發光的樣子，我也很感謝你出現在我的生命中，最後女孩，妳也要幸福喔～～」。