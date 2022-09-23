以身心障礙者為主題的「2022無限影展」今年將同步舉辦實體與線上雙影展，今年的策展主題「星光燦爛」共選播來自包含臺灣多達9個國家的劇情片或紀錄片，總共選出10部影片，於實體與線上播映各5部電影，將引領大家注意知名演員如何精湛演出身心障礙者的角色，以及每一位身心障礙者燦爛如繁星的動人生命，今年適逢《逆光飛翔》上映10週年，影展首映會將選播「《逆光飛翔》口述影像版」，今（23日）開展記者會邀請男主角也是視障鋼琴家黃裕翔，重新編曲與演繹電影中的配樂。

該片描寫視障鋼琴家與夢想成為舞者的女孩，互相鼓勵勇敢逐夢的《逆光飛翔》，一直是視障朋友期待製作「口述影像版」的經典夢幻片單之一。無限影展經過長達一年以上的努力，終於得到版權方的首肯，願意授權製作口述影像版。黃裕翔也開心表示：「終於可以體驗到自己主演的電影，而不再需要靠旁人『報讀』」，並笑說：「今天才知道張榕容的舞蹈動作有這麼多！視障朋友進到戲院欣賞一般的電影，常需要朋友同行以『報讀』方式來解說銀幕上的變化。」

台灣首映的其他影片還有榮獲加拿大影視獎最佳紀錄片、紐約電視節與法國坎城影視節等獎項肯定，以身心障礙求職者為主角的紀錄片劇集《老闆！我很可以》，透過真誠而感性的視角，訪談求職者及其親友，並側拍面試過程，展現身心障礙者無畏面對就業市場挑戰。北市府勞動局局長高寶華表示：「期待透過影像開啟身障者與社會的溝通對話，促進大眾認識身心障礙者，看見身障者的無限可能，進而邁向一個友善勞動、多元融合的社會。」

本屆影展選片陣容堅強、星光熠熠，包括了余文樂演繹精神障礙者的《一念無明》；韓國演員李光洙演出智能障礙、申河均演出肢體障礙的《完美搭檔》；榮獲美國奧斯卡最佳音效《進擊的鼓手》、最佳紀錄短片《天堂在405號公路塞車》。繼去年首次選入動畫片《喬瑟與虎與魚群》後，今年更選擇了全球首部手繪油畫動畫《梵谷：星夜之謎》，希望有一天，我們可以多去理解精神疾病經驗者的受苦。

「2022無限影展」邁向第4屆，秉持初衷持續關注身心障礙者的工作權、行動權、文化平權、情感互動等議題，更多活動詳情請上影展官網，或上臉書「無限影展」粉絲專頁洽詢。