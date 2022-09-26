破除傳統文化對女性的束縛，新北市政府社會局26日結合台灣女性影像學會，辦理2022女性影展首映會，播放由導演鄭慧玲拍攝的《廳下火》紀錄片，並舉行映後座談。新北市長侯友宜表示，新北市女性占51％強，他自己家中就有3個女兒，市府推動許多性平政策，不過他認為，性平要從自身做起，像他不會做菜，飯後就趕緊去洗碗善後，幫忙家務分工。

《廳下火》主要紀錄台灣非常重視傳統文化的客家族群，在以男性為主的觀念中，未婚或離婚的女兒不能葬在家塚或入祀祖塔，出嫁的女兒也不能參加祭祖，但隨時代演變，女性意識的崛起，像高雄美濃或桃園新屋范姜宗族，慢慢有提升女性的地位，甚至在范姜宗族的四房中，有女性出任總幹事，當時還被長輩說：「四房是沒男人了嗎？」但女總幹事一句：「你是要有女兒回來祭祖的好？還是沒人回來？」發人深省。

新北市三重區親子關懷協會理事長吳淑貞表示，紀錄片探討女性死後住那裡，但女性生前住那裡也同樣重要。她說有位朋友分享她女兒要結婚了，希望婚後也能住家裡，爸爸說好啊，會幫她保留一個房間，這就是時代的進步。

《廳下火》導演鄭慧玲也回憶在讀研究所時被告誡，女性不可以坐在攝影箱上，應該是某種忌諱；但她在拍片時，曾有女性說累了，可不可以借坐一下她的攝影箱？她說當然可以，改變要從自身做起。

侯友宜說，他家中有3個女兒，以後大概也要留3間房，好讓女兒回家。他表示，新北市4百萬人口裡有51％是女性，市府一直推動性別平等相關政策，他也會從自身做起，例如飯後趕緊去洗碗，幫太太家務分工。