現代人都會害怕偷拍的可疑分子，不過一名女網友表示，自己最近搭火車時，只是拿出藍牙耳機準備戴上，卻被另一名穿著迷你裙的女子直呼變態，直指她想要趁機偷拍，消息曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，昨天她坐著搭火車時，拿出藍牙耳機想要趁機聽音樂補眠，沒想到站在前方、年紀稍長的迷你裙女子卻向一旁抱怨，「欸你看那個是不是針孔好變態喔」、「看起來這麼年輕做事這麼骯髒」，手指頭還正指著她！

好笑的是，被女子求助的路人似乎根本不認識對方，只是一臉疑惑看著原PO，而她也馬上拔下耳機回問「你是說這個？」最後女子眼看情況不對、全車廂都在看笑話，丟下一句「自以為了不起喔？」就逃去其他車廂，讓原PO直呼整個莫名其妙。

對此，許多網友紛紛笑說，「以為自己很正，全世界都想偷拍她」、「超好笑，是活在哪個年代啊沒看過藍牙耳機」、「樹多必有枯枝，人多必有白癡。社會上仍然存在許多價值觀與知識偏差的人，我們能做的就是為他們祈禱，祈禱他們去X吧乾X涼咧！」、「這耳機想要強X我」、「幸好你性別正確，如果是男的，搞不好就要交出手機自清了」。

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