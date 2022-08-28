主播張齡予今年5月20日同時宣布結婚與懷孕的好消息，透露年初已與交往3年、黑羚創辦商務中心執行長林子揚(Ryan)登記結婚，照著流程懷上水虎寶寶，目前懷孕已6個多月。26日她在社群平臺發貼吐槽，透露因爲本身的職業關係經常有人攻擊她的身材，懷孕顯得更胖了攻擊也變多了，張齡予無語表示「這是這個社會對孕婦外表的霸凌」。

張齡予公開了一張網友私訊截圖，對方在2021年就曾攻擊她「是該減肥了，比起2年前，那時苗條好看點，那時的美腿不見了！」張齡予卻毫不在意地回應：「謝謝喔」，沒想到今年對方又酸「爲何越減越肥啊！再下去，看電視都不忍直視了」。對此，張齡予坦言自己也曾因別人對自己的身材指指點點而沮喪，曾經還以爲這是公眾人物的宿命而努力維持好身材，不過她現在已經想通了，「這些躲在鍵盤背後的人自己是好到哪去？憑什麼讓他隨便幾句屎話影響心情？」

她還指出，孕婦很難維持好身材，更重要的是給寶寶一個舒適健康的成長環境，肚子、屁股、腰、腿出現妊娠紋可能都難以避免，但這是「為了愛努力過的印記」。張齡予鼓勵所有的媽媽一起循序漸進的恢復身體，「無論如何，齡予也在這條路上，妳不孤單，我們不孤單」。