民進黨基隆市長參選人蔡適應遭時代力量爆料博士論文涉抄襲，並被發現指導教授周志龍在論文指導期間出任考試委員，形同相互制衡機關成為師生關係。立法院國民黨團總召曾銘宗上午表示，「這是陳明通2.0」，希望周出來講清楚。

國民黨立委費鴻泰也呼籲，蔡適應應該負責任的出來說明。

前新竹市長林智堅台大碩士論文被認定抄襲，其指導教授、國安局長陳明通於台大任教期間，長期大量指導政界、媒體界人士完成碩博士學位，就引發指導氾濫影響學術品質、身分敏感等質疑。