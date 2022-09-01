今(1)日是立法院第十屆第6會期立委報到日，台灣民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如、賴香伶召開記者會，邱臣遠指出，休會期間柬埔寨人口販運事件、台南殺警案等後續延伸的《警械使用條例》、《人口販運法》等都是民眾黨團的優先法案，希望能盡速啟動朝野協商，早日訂下開議日期。

邱臣遠表示，除《警械使用條例》、《人口販運法》列優先法案之外，還有《外役監條例》修正草案、國防相關的《要塞堡壘地帶法》促進國防安全，在交通、經濟法案都有法案推出；邱臣遠強調，除了優先法案之外，下會期也是預算會期，將持續監督政府預算執行是否合理，另將特別著重在新成立的數位部，不能成為大內宣、攻擊在野黨的「網軍工廠」。

蔡壁如表示，環境方面，第一個是《海洋保育法》立法， 2030年劃設30％海洋保護區；第二個《永續資源管理法》立法，建立循環經濟，從源頭削減廢棄物，第三則是延宕已久的《礦業法》，上會期總算有政院版本，這是環境正義與永續國土的法案，非常重要。最後則是《氣候變遷法》立法，2050年凈零碳排及減碳路徑目標年入法；最後是《氣候及環境資源部組織法》，以政府組織再造落實永續政策。

賴香伶則專注在勞工與人權議題，為應對新興平台、外送員的權益，將提出《外送平台管理暨從業人員權益保障法》，另勞保可能將在2028年破產，應修法《勞工保險條例》加以因應，針對《性別工作平等法》也應修法新增「親職假」的規定，讓受雇者可兼顧照顧與工作需求。