民眾黨立委蔡壁如接獲民眾陳情，榮總新竹分院「共同照護」方案的委外人員根本不具備照服員資格，害陳情人的父親自病床上摔落傷重不治；陳情人今出面控訴榮總新竹分院「共同照護」方案的承包商疑點重重，有官商勾結之嫌，蔡壁如也指出，醫院及主管機關衛福部必需出面說明。

陳情民眾趙曉音表示，她的父親生前因病入住榮總新竹分院，因另有母親病危於另一間醫院，所以由院方核備在案的「庭華看護中心」，其負責人張宸綾代為接洽與處理看護之委辦，並以一人看護八人之方式指派黃家花擔任實際看護工作，但在病人8月19日入住之後，同月22日自病床上重摔落地導致顱內出血傷重不治去世。趙曉音指出，其父會重摔落地的原因竟是因為最基本的床沿沒有拉起來，才導致憾事發生，她質疑，怎麼會有看護連最基本的床沿都沒拉？且在父親離世之後，其母也在15小時後病情惡化過世，讓她在24小時內失去兩位至親。

趙曉音追查之後發現，「庭華看護中心」並無任何實際上從事為人力派遣事業、並非專業醫學看護。公司設立登記資料，只有一個類似名稱之公司「庭華有限公司」，負責人同樣為張宸綾，且實際上從事為人力派遣事業、並非專業醫學看護。

另外，榮總新竹分院在招標照護員時，也將標準放寬讓人力派遣或人力資源供應公司可以投標，且是採「限制性招標」的方式，對比其他醫院都明訂廠商必須有政府立案之照顧服務員人力派遣公司，讓趙控訴是「官商勾結」。

律師裘佩恩指出，本案之中，關於看護個人是否具備看護的專業證照且是否有盡照護義務、「庭華看護中心」是否合法存在或是非法地下公司、榮總新竹分院有無踐行具體查核或是與「庭華有限公司」間有無存在非法掩護等不法情事，均應詳查以確認賠償責任。

蔡壁如總結，醫院依法本應對委外人員善盡監督管理之責，更何況陳情民眾提出數項質疑承包商營業項目、投標資格的具體事證，尤其是背後可能隱藏的違法招標疑慮，榮總新竹分院及衛福部應該具體回應，向社會大眾釋疑。另外，「住院友善照顧共聘制度」在照護人數及病人資格等方面的設計是否未盡完善，主管機關衛福部理當檢討、責無旁貸。