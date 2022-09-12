秀傳執行長黃靖媛表示，兩院在2018年締約結盟，如今洪宗鄰院長委託秀傳醫療體系經營管理，秀傳將會挹注更完整多元的服務，提供給二林地區民眾。（秀傳提供／吳建輝彰化傳真）

彰化秀傳醫院與彰化基督教醫院是彰化兩大醫療體系，雙方競爭激烈，先前彰基醫師爆出走，秀傳急接手，如今秀傳版圖擴大到二林地區，將接管二林老牌醫院「洪宗鄰醫院」，秀傳執行長黃靖媛表示，兩院在2018年締約結盟，如今洪宗鄰院長委託秀傳醫療體系經營管理，秀傳將會挹注更完整多元的服務，提供給二林地區民眾。

彰化縣二林鎮洪宗鄰醫院成立於1980年，原本只是地方小診所，直到1985年成立醫院，2017年變更為醫療社團法人，2018年為落實醫療分級與提昇社區醫療服務品質，與彰濱秀傳醫院締約成為夥伴關係，由秀傳固定派醫療團隊進駐看診，大大減輕二林偏鄉病患的舟車勞頓與負擔。

洪宗鄰院長表示，洪宗鄰醫院服務二林、竹塘、大城、芳苑等4個鄉鎮，82個村里42個年頭，近年因人口老化嚴重，就醫需求不斷增加，為追求更有效率的醫療與長照環境，提供給所有二林地區民眾，因此決定委託秀傳醫療體系經營管理。

洪宗鄰說，秀傳近年表現大家有目共睹，相信未來秀傳進駐後，能夠挹注更多醫療資源，落實政府「醫療在地化」、「照護社區化」與「救護即時化」目標，強化包括健康促進、預防照護以及長照整合服務，為二林帶來新的活力。

黃靖媛指出，秀傳醫療體系與洪宗鄰醫院合作多年，完善南彰偏鄉的醫療品質一直是共同目標，未來將派肝膽腸胃科名醫顏聖烈醫師擔任院長職務，與洪宗鄰榮譽院長一起守護二林四鄉鎮的健康。