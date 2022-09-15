中國醫藥大學暨醫療體系「多維列印醫學研究及轉譯中心」成立8年，14日舉行慶祝茶會，3D生物列印作為精準再生醫學的新工具，進行3D創新醫療技術及器材之商轉，並將其推展至臨床應用，包括，骨、牙科、創傷醫學、癌症醫療、外科手術應用等，並發展創新醫材，精準技術已嘉惠醫療體系數千位患者。

「多維列印醫學研究及轉譯中心」副主任陳怡文說，醫學技術需跨領域及應用標的選題的重要性，未來將發展包括，建立再生醫學生物基質、類器官藥物篩選技術平台、外泌體量產技術、奈米載體表面改質及生物感測及等，跨域、跨業、跨界的鏈結，開展有效療法。

中國附醫外科副院長兼中心主任方信元說，盼團隊未來朝向更高端的再生醫學技術、精準用藥篩選、次世代外泌體藥物開發等目標前進，為急重症患者找尋更有效的治療方法，引領台灣的精準醫療走向國際。

副院長方信元指出，「多維列印醫學研究及轉譯中心」累積的研究及臨床產品開發經驗，也逐步擴展到全台各醫療院所，讓全台有需要使用到這些各種創新的技術與醫材的病患受惠，提升我國的醫療水準及國民健康。

中國醫藥大學指出，8年來，在喬治亞理工學院教授王緒斌的協助，及副院長方信元的整合下，組成跨臨床及研究團隊，2020年更名為「多維列印醫學研究及轉譯中心」，未來將發展目標轉至更高端的醫學科技平台建立，並專注於將其技術進行商品化及轉譯臨床應用，讓台灣的精準醫療與國際接軌。