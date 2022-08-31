5G 時代來臨，為了因應龐大數據資料量高速傳輸處理需求，加上疫情影響，遠距溝通已成為職場、學習與生活新常態，全仰賴高速傳輸晶片效能，因此各類型傳輸介面技術也朝向更高性能規格演進，產業相關技術人才需求殷切。龍華科技大學獲得教育部核定補助1億元經費，建置「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」，將整合學校2座教育部產業菁英訓練示範基地資源、半導體特色場域實驗室設備，以及5G領域產學合作經驗，培育國內高速傳輸介面電子構裝設計與測試之實務人才。

龍華科大校長葛自祥表示，過去人們追求電腦速度，主要在CPU(處理器)的發展上。除了CPU運算速度更快之外，還要有記憶體的配合。這些都提升後，人們開始追求網速，從過去的2G到現在的5G，網路速度已經是過去的100倍以上。但不管是照片、影片上傳瀏覽及觀賞，再到雲端資料運算應用、遠距視訊等，都需要提升速度。

龍華科大將整合2座教育部產業菁英訓練示範基地資源，培育高速傳輸介面電子構裝設計與測試之實務人才。(照片/龍華科大提供)

龍華科大獲選教育部區域產業人才及技術培育基地計畫，核定建置的「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」，將整合學校「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」兩座既有場域，以及半導體特色場域等實驗室設備，成為能提供廠商設計製造一體化服務的大學，不僅能協助產業升級，並培育學生專業能力充分對接國家電子產業發展，成為台灣電子產業實務人才。

葛校長強調，私校要申請本項計畫並非易事，除了要擁有豐富產學合作經驗與研發專業能量外，學校校務經營更是評選關鍵。因為教育部除針對該計畫補助1億元經費，學校還必須配合負擔自籌款1500萬，董事會更全力支持辦學，同意校方規劃2500萬超額經費，爭取建置基地，培育學子實作能力，該基地同時是全國唯一能提供高速傳輸介面電子構裝產品開發完善服務的場域，深化產學研發成果，為國家高科技發展做出更多貢獻。

龍華科大開辦實務研習，培訓夥伴學校種子教師。(照片/龍華科大提供)

實際執行計畫的龍華科大學術副校長陳逸謙指出，該校「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」建置的「印刷電路板製程實驗室」及「表面黏著技術製程實驗室」，為全國唯一能協助廠商小批量試產的場域；「行動通訊模組測試與調校實驗室」則擁有20部頻率6.5 GHz的向量網路分析儀，環境極為有利學員發展專業技術能力，設備規模亦是全國唯一。

龍華科大建置「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」，植基於2座產業菁英訓練示範基地已建立的實務技術與研發量能，針對高速傳輸介面電子構裝設計與測試，設置電子構裝佈局、設計、測試研發、驗證等相關實驗室，並輔以開設學程、規劃夥伴學校種子教師培訓、形成技術輔導團隊協助產業升級等執行面。將與所有夥伴企業、大學通力合作，將本計畫基地發展成為不僅為台灣最好、更為亞洲最好的快速傳輸電子構件人才培育的重鎮。