5G覆蓋範圍擴大和市場對固定無線接入（Fixed Wireless Access，FWA）服務需求成長，TrendForce預估，2022年5G FWA設備出貨量將達到760萬台，呈年增111％；2023年的出貨量也不容小覷，預估可達1,300萬台，年增逾七成，台廠智易（3596）、合勤控（3704）、中磊（5388）、啟碁（6285）、亞旭（2366）、明泰（3380）可望受惠。

5G時代來臨，在布建或維護成本上，比光纖到戶更具優勢的5G FWA，因部署時間更短，人力、設備成本更低，成為新主流，再加上各國政府積極投入資金，發展寬頻建設，也吸引越來越多的營運商擴大FWA的部署。

不單美國聯邦通信委員會（FCC）提供農村數位機會基金（Rural Digital Opportunity Fund，RDOF）向有線、固定無線與衛星提供商90億美元補助，歐盟也跟進提出2025年歐洲家庭網速達100Mbps目標，2030年數位轉型願景，歐洲家庭網速需達到Gbps速度，同時加速城市跟運輸路線的5G網路覆蓋，研究將FWA作為實現國家寬頻目標，此外開放中頻段頻譜許可，使頻段可重新分配使用，有助於農村和郊區社區網路覆蓋，減少數位落差。

就連區域經濟發展遲緩地區，如印度中部與南部、印尼婆羅洲與蘇門答臘、越南西部高原等，未來有望藉由部署5G FWA降低建設、維護高速網路的門檻。

看準市場商機持續發酵，包括Nokia、華為、Casa Systems、TCL等廠商皆有推出相關解決方案，相關供應鏈包括高通（Qualcomm）、聯發科（MediaTek）與紫光展銳等晶片廠及台灣網通廠如智易、合勤、中磊、啟碁、亞旭、明泰等，也都在加緊佈局中，連帶帶動市場加速成長。

根據TrendForce預估，5G FWA設備出貨將在今年大爆發，預估今年出貨量將上看760萬台，較2021年的360萬台，年增111％，惟年增率在今年到頂後，即隨著基期拉高出現緩降走勢，初估2023年至2025年年出貨量將分別達到1300、1800、2250萬台，成長率依序為71％、38％、25％。