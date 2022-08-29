美股半導體指數26日大跌5.81％，台積電ADR也跌3.23％，造成今（29）日台積電（2330）開盤直接摜破500元，最低來到496元、重挫16元，不但拖累加權指數大跌逾400點，上市半導體股指數也跌約3％。

然而隨著買盤逢低加碼，台積電於10點40分過後一度重返500元大關，但上檔賣壓沈重，展開500元保衛戰。

台積電今天成為市場殺盤重心，主因上周五美國費半指數及台積電ADR都大跌，市場研判，外資今天應持續大舉提款台積電；不過，投資專家表示，台積電500元是政策護盤重要指標，只要跌破5字頭，就會有政策護盤買進，預期股價只要見到4字頭就會有買盤進駐。

上市半導體股今天一片慘綠，至近11點時，80多檔上市半導體股中，只有晶心科及世芯-KY維持紅盤之上，其餘都是一片黑鴉鴉，尤其，台勝科、通嘉、景碩、力智等跌逾半根跌停，威盛、矽力*-KY、誠創、晶豪科、愛普*、來頡、威鋒電子、偉詮電、立積等也跌4％以上，整體盤面表現弱勢。

IC龍頭股聯發科今天股價表現也不振，跌幅超過3％，台積電10點40過後曾數拉升至500元整數關卡，但隨後賣壓依然沈重，500元未能順利站上，呈現500元關卡保衛戰。