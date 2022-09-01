去年初，國內機車龍頭品牌光陽KYMCO發表全面升級的Ionex 3.0電網系統，同時推出四款白牌電動機車，包括「都會時尚出行i-One」、「綠能全能座駕S6」、「重機運動街跑S7」、「熱血城市鋼砲S7R」，這一年半來，光陽更積極於Ionex站點的佈建，雖受疫情影響，擴點速度趨緩，但腳步未曾停歇，在今(8/31)日的「Ionex換電站建設」分享會上，光陽執行長柯俊斌便宣佈，Ionex換電站已達1533站，年底將可順利突破2000站，現場更加碼公布超殺優惠專案: S7 Keyless版只要55,500元，i-One都會版只要33300元。

目前為止，Ionex 3.0於全台各地佈建的1,533個換電站，六都佔1,098站（71.6%）。其中，台中市324站（約佔30%）、新北市275站（25%）、高雄市190站（17%）、桃園市111站（10%）、台南市97站（9%），以及台北市的101站（9%）；六都以外的縣市，目前則佈建435站，包括西部地區的354站、東部地區的79站，及離島的2站。

值得注意的是，雖然Ionex起步較晚，在絕對數量上仍不及競爭對手，但在台北、新北、台中、高雄等主要都會區，Ionex換電站的數量，在許多區域都已超越同業及中油的加油站，展現黃金交叉的強勢成長。如光捷總經理張森憲所說：「Ionex透過積極規劃與快速建站，正在彎道超車急起直追，朝著成為全國最密集換電網路的目標前進。」

光陽iONEX換電站全台總站數達1533站 。(圖/光陽KYMCO)

光陽Ionex換電站六都建設比例。(圖/光陽KYMCO)

雖然Ionex起步較晚，但在都會區的許多區域，站數已超越同業及中油的加油站，展現黃金交叉的強勢成長。(圖/光陽KYMCO)

光陽Ionex與競爭對手比較。 (圖/光陽KYMCO)

光陽Ionex與競爭對手比較 。(圖/光陽KYMCO)

光陽Ionex與競爭對手比較。(圖/光陽KYMCO)

光陽Ionex與競爭對手比較(圖/光陽KYMCO)

除了都會區，考量到消費者外出旅遊時的能源補充需求，Ionex也積極於著名景點佈署換電站，像是今年8月，順利開通最南點墾丁換電站，讓車主可以暢遊車城、恆春、墾丁，享受墾丁國家風景區無敵海景與山景；同時開通全台最高點-清境換電站(海拔高度2,050m)，距離武嶺更近，領先完成Ionex西進武嶺熱門路線的沿線換電站。

分享會上，光捷總經理張森憲也提出，光陽Ionex計劃將在今年底前，完成難度更高的東進武嶺中橫路線，在沿線設置換電站，讓Ionex電車騎士可從花蓮七星潭風景區，一路攻頂武嶺，同時將規劃Ionex電網從嘉義市區，延伸至阿里山風景區，讓騎士可以騎著電車，來一趟阿里山賞櫻與奮起湖小旅行。

光陽Ionex 換電站年底將突破2000站。 (圖/光陽KYMCO)

光捷總經理張森憲表示，在換電站的佈建上雖然起步較晚，但在Ionex的佈建原則，承襲「最得我心」的品牌理念，從消費者需求出發，選擇以「多點少量」的方式，取代市場常見的「單點多量」；因此，Ionex超過88%的換電站，集中在機車行、賣場、連鎖商場、超商、餐廳等消費者常去的地方，近6成的Ionex便利換電站，佈建在綿密的光陽機車通路中，深入大街小巷，讓從油車轉到電車的車主們，可在最熟悉的場域進行換電！

光陽Ionex超過88%的換電站，集中在機車行、賣場、連鎖商場、超商、餐廳等消費者常去的地方。(圖/光陽KYMCO)

光陽Ionex 換電站大數據 光。(圖/光陽KYMCO)

光陽Ionex 便利換電站滿電服務率達99.5%，大型換電站滿電服務率更高達99.8%。 (圖/光陽KYMCO)

光陽Ionex客戶換電滿意度高達九成。(圖/光陽KYMCO)

而這種「多點少量」的換電站佈建方式，從大數據分析來看也證明確實奏效。光陽Ionex 3.0換電網路，便利換電站的滿電服務率達99.5%、大型換電站滿電服務率是99.8%，整體的滿電服務率達99.6%，也就是騎士在每1000次的換電裡，有996次都是換到滿電電池。Ionex的換電服務，也得到顧客近九成的高滿意度！打破「越多越好」、「越大越好」的迷思。張森憲也強調，未來Ionex會做到讓消費者在「最短的時間，最近的距離，換到滿電的電池」，讓Ionex換電站隨時「站在你身邊」！