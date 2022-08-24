看準南台灣旅遊熱潮，Ionex光陽電動車第1,500站換電站在墾丁開出，也針對銷售最佳的125等級的白牌電動機車i-One推出空前優惠，全新售價3.33萬元，再搭配日前所宣布的「百萬父豪、百萬學霸」購車加抽100萬元獎金，衝刺銷售版圖。

2022年電力全開的Ionex光陽電動車，目前正積極朝全台2,000座換電站目標邁進，除加強六都密度為主的便利換電站點設置，更廣納台灣高人氣郊外景點作為Ionex電網廣度延伸，其中國境之南的墾丁國家公園是車友熱愛結合騎乘的必去勝地，為讓Ionex光陽電動車車友們無里程焦慮的悠遊台灣最南端，除車城亨達機車行（屏東縣車城鄉中山路110之7號）、恆春彥融商行（屏東縣恆春鎮省北路38號），Ionex光陽亦選定位於墾丁大街周邊的儷庭民宿 （屏東縣恆春鎮墾丁路330-2號）打造全台第1,500座Ionex光陽電動車換電站，力邀車主挑戰「Ionex最南端」。