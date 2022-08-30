全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML），長期致力於科學創新與人才培育，今年在台邁向20週年之際，正式引進與荷蘭梵谷博物館共同設計的「光學藝術課程」，並與天下雜誌教育基金會，以及均一教育平台合作，打造結合線上、線下的全方位體驗式學習，從科學連結藝術，激發跨領域學習潛能。

ASML亞洲企業溝通總監羅凱琳表示，今年為台灣艾司摩爾在台20周年，我們鼓勵員工與在地社區有更多的互動與連結。我們觀察到偏鄉學童面臨教育資源不足，也缺乏閱讀能力與陪伴。

羅凱琳說，因此，我們不僅將總部與荷蘭梵谷博物館（Van Gogh Museum）的課程中文化，更培訓我們的企業志工，進入偏鄉學校陪讀與帶領學生進行光學藝術實驗，讓學童培養科學與藝術跨領域興趣。我們希望2022年可以讓20,000名學童體驗到這套課程，讓科學更生活化，一起培育台灣未來的科學人才。

延續ASML總部與荷蘭梵谷博物館鼓勵孩童「動手實作」的理念，ASML製作結合科學與藝術的「ASML光學藝術教具包」，培養孩子對科學的好奇心，並由ASML企業志工引導學生進行畫作實驗，在暗室透過紫光燈照射便能看見油彩顏色，發現「紫光燈下才看得見的細節」。

另外，ASML台灣與旗下擁有400萬名註冊用戶的均一教育平台，將荷蘭的課程首度引進台灣，推出全台首套「光學藝術小教室」線上課程（線上課程連結），強化台灣學生的科學與藝術素養。

ASML光學藝術書車將於9月至12月開跑，新竹作為第一站，第一台書車預計將在9月7日駛進校園，目標在2022年觸及20,000位學童。此外，ASML台灣也啟動企業志工培訓計劃，期望讓偏鄉巡迴專案更完善，並拉近台灣學生與國際教育資源的距離。