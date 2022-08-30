高捷現身擋泥板，逗趣有具有收藏價值。（宏佳騰提供）

宏佳騰智慧電車品牌成立3周年，邀請「大哥專業戶」演員高捷合作，特別推出充滿新意的專屬擋泥板，不讓以往都是「擋泥板女神」專美於前，這回讓高捷體驗當「擋泥板男神」，加上印有「跑在最前頭，愛情自然有」、「今天天氣晴，出門買燒餅」等逗趣文案，替機車騎士增添個人風格。

高捷表示：「第1次合作機車品牌，拍攝團隊專業又迅速，要拍攝的內容是表現酷帥，對我來說是極好駕馭、駕輕就熟，很開心有這次的合作，也希望大家喜歡，有好的迴響。」也希望擋泥板能再造成1個新的流行，可擋泥亦可珍藏或可送禮，一物多用。

宏佳騰發起「有種不乖」的全新電車駕值觀，邀請高捷化身「不乖教父」，消費者即日起於宏佳騰智慧電車官方FB粉絲專頁私訊指定訊息，完成互動即可獲得大哥認證加入「不乖學派」，至全台宏佳騰電車門市購買Ai-1 Ultra Belt，可憑證獲得「不乖學派」限量高捷聯名擋泥板，跟高捷一起當馳騁街頭的少年吔。