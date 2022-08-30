台灣進口車銷售占比逾半，看準進口車買賣、保修服務需求高速成長商機，裕隆集團旗下慶通汽車成立「歐固德（ALLGOOD）進口車專修中心聯盟」，聯合全台優質二手車商與歐系車保修廠打團體戰，目前全台已聯盟39家保修通路以及46家二手車商，鎖定進口車車主專業保修服務，及業界最有保障的外匯車、二手車銷售服務，同時更提供車主享有一廠保修全台服務的便利性。

歐固德聯盟營運長彭國雄表示，慶通汽車原為通用（GM）汽車集團旗下CADILLAC、BUICK與OPEL原廠獨家授權保修廠，多年來持續優化服務擴及BENZ、BMW、VOLVO及AUDI等歐美車系，去年進廠保修的歐系車更是創下破萬輛的紀錄。

彭國雄指出，看好台灣市場對歐系車保修服務的需求，在今年決定擴大服務成立「歐固德進口車專修中心聯盟」，導入裕隆集團汽車價值鏈產業的豐厚經驗，透過拍賣鑑定、二手車營銷、保修服務、零配件銷售、客服拖吊與數位行銷等六大核心價值，除提供參與歐固德聯盟的保修廠最重要的車源擴增與專業技術顧問外，還有業界最優惠的外匯車零件加值保固，讓車主在原本的保險公司理賠之餘，還多了一份聯盟的加碼保障以及一家購車全台保修的優質服務、24H免費道路救援等特別服務。

在台中從事歐系汽車保修已超過30年的賓誠汽車老闆李仁凱表示，在加入歐固德以前只能靠開二手車行的好朋友幫忙介紹客源，但加入超過聯盟半年多，每個月都有新客人是因為「歐固德」的原因而上門，而且歐固德還可同時供應與原廠零件品質接近的OEM零件，完全滿足車主多樣性的需求與費用經濟性。

彭國雄表示，會購買外匯車或中古車的車主通常也是追求高CP值的消費族群，面對汽車售後的保修需求，車主希望便宜還要品質好。歐固德不僅有堅實的歐系進口車保修經驗，並不斷投入新型檢測儀器、維修設備的建置，提供聯盟車廠技術支援中心的服務，擁有原廠經驗的技術部人員常期進駐診察，同步掌握國外維修技術資訊。

同樣也是歐系保修廠的聯承汽車老闆蔡加添就讚賞，加盟歐固德之後的技術支援，不僅每月都提供廠內技師進修服務，還有來自原廠的零配件，大大的提升服務水準，也讓許多客戶給出五星的回饋評價。

彭國雄表示，歐系車擁有高安全係數與高操控駕馭感的特點，一直是台灣車主的首選，但追求高品質的用車體驗，需要更好的保固服務，因此成立歐固德聯盟並不是跟原廠搶生意，歐固德總聯盟希望將台灣優質的獨立保修廠整合起來打團體戰，建構相互合作關係，一方面提供歐系車主更佳的行車安全與極致性能體驗，讓車主持續擁有對歐系高階品牌的熱愛與忠誠；另一方面也透過歐固德背後裕隆集團的行銷能力與產業knowhow，讓台灣各地優秀的獨立保修廠能夠有效拓展客源。