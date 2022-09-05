菲律賓駐美國大使羅穆亞爾德斯(Jose Manuel Romualdez)在接受日媒訪問時表示，一旦台灣海峽發生事衝突，「如果對我們自身的安全重要」，馬尼拉會讓美軍使用菲律賓的軍事基地。

《美國之音》指出，羅穆亞爾德斯是在接受《日本經濟新聞》專訪時做出上述表態。他還說，馬尼拉正與華盛頓就增加美軍可以使用的菲律賓基地的數量舉行磋商，兩國之間曾於2014年達成的《增強防務合作協議》，允許美國向菲律賓5個軍事基地輪派軍隊。

不過，這位與現任總統小馬可仕有親屬關係的大使說，菲律賓不希望看到美國與中國在台灣問題上發生軍事衝突，希望通過更多的對話為緊張局勢降溫，努力解決所有這些問題。

報導表示，與東盟其他成員國一樣，菲律賓不正式承認台灣是一個主權國家，也沒有表現出支持台北對抗中國大陸的意願。上個月初美國議院議長佩洛西訪問台灣後，中國一連多日在台灣周邊實施高強度的實戰化「封島」軍事演習，當時美國國務卿布林肯正在訪問菲律賓，並與菲總統小馬可仕舉行會談。

隨著地區緊張局勢加劇，美國政府急於維護與菲律賓的安全聯盟，其中包括一項共同防禦條約，以及允許美軍在菲律賓的幾個基地儲存軍事設備和物資。美菲共同防禦條約還允許美國軍隊進入菲律賓的某些軍事基地。布林肯沒有透露在會見馬可仕時是否尋求獲得美軍在台海衝突時使用菲國軍事基地的保證，但是他說，「我們的聯盟很強大，我相信會變得更加強大」。馬可仕也讚揚了菲律賓和美國之間的「特殊關係」。

報導說，美國多次向菲律賓保證，如果菲律賓在與中國的南海爭端中受到攻擊， 美國將啟用美菲共同防禦條約支持菲律賓。小馬可仕在今年6月30日宣誓就職不久後說，他希望與中國的關係不只是兩國在海洋主權問題上的爭端。但是此前，他在公開講話中說，與北京發展密切關係不會以喪失主權為代價。