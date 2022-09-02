受惠本業活絡復甦，加上現金股息、資產等業外收益加持，材料-KY（4763）、南寶（4766）上半年EPS聯袂衝高達10.35元、8.76元。雖然消費市場雜音多，但材料-KY、南寶旗下絲束、眼鏡用塑料級醋片及鞋用需求仍持穩活絡，訂單能見度明朗，支撐下半年營運蓄勢更上層樓。

南寶受惠運動品牌客戶持續回補庫存，上半年營收衝破105億元，創同期新高。目前訂單穩定，且原物料價格有高檔下彎的趨勢，有助下半年營運、毛利率蓄勢推進；搭配費用率持續降至16％以下，目標今年降到15.5％，強化收益結構。

南寶表示，第二季運動鞋材及服飾接著劑業務年增32％。目前品牌客戶庫存仍不高，持續回補庫存，而去年受越南疫情影響基期低，第三季成長動能將會相當強勁，預期第四季起需求逐漸回歸正常水準。

其他消費產品、工業與科技產業用接著劑則透過耕耘新產品與應用，延續成長態勢，惟區域市場表現各異，如越南、印尼成長動能佳，台灣表現平穩，大陸地區放緩，至於建材業務營收主來自澳洲，預期穩健成長。

材料-KY第一季完成4,000噸絲束產能擴充，因美中貿易戰改變供應鏈生態，大陸醋片內需市場活絡，今年接單能見度高。因應香菸濾嘴訂單需求、女裝面料市場需求及液晶顯示偏光片產能需求，計劃建置醋酸長絲、三醋酸纖維等產能，增加下游產品應用多元化性。

材料-KY指出，擬新增顯示面板用偏光片材料TAC膜之原料三醋酸纖維素，建置5,000噸產能，預計年底投產；醋酸長絲2,000噸產能及17,000噸絲束產能擴增，預計明年第一季及第二季陸續投產。