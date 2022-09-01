儘管下半年變數不少，AES-KY(6781)表示，公司持續拓展新客戶、新產品，以擴增市場佔有率，下半年業績可望略優於上半年，美系外資最新報告維持AES-KY「買進」評等，但目標價由1955元降為1660元，受台股重挫拖累，AES-KY今天盤中股價走弱。

AES-KY今年上半年歸屬於母公司稅後盈餘為15.85億元，每股盈餘18.56元，創歷年同期新高；每股盈餘為18.56元，累計前7月合併營收為89.31億元，年增40.62%。

在輕量型電動載具需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域的應用及需求持續增溫下，AES-KY表示，下半年可望略優於上半年。

美系外資最新報告指出，雖然通貨膨脹可能影響電動自行車需求，但AES-KY認為，高階電動自行車電池組受到的影響較小，且市佔率提升可望降低需求減緩壓力，維持電池組穩定的ASP及利潤率，而BBU採用可能是美國超大規模企業長期趨勢，AES-KY目標是2024年BBU佔營收比重達1/3，意謂2020年到2024年BBU年複合成長率約70%，公司對2023年營運預期審慎樂觀，維持AES-KY「買進」評等，但目標價由1955元降為1660元。