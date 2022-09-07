受到四川限電等因素干擾，長科*(6548)8月合併營收為12.11億元，較上月減少7%，長科*董事長黃嘉能表示，通膨升息及大陸限電為下半年產業增添變數，但第3季營收應可落在財測區間，至於第4季還無法判斷，預期第4季為導線架谷底。

大陸四川地區自8月15日到25日祭出停供工業生產用電措施，長科成都子公司配合當地政策暫時停工，惟因廠區自備發電機，且以庫存優先支應，降低對單月營收的影響幅度，長科*自結8月合併營收為12.11億元，較上月減少7%，年增9%，累計2022年前8月合併營收為99.21億元，較去年同期成長24.2%。

目前四川成都地區針對疫情自9月2日到7日進行封控措施，長科*成都子公司配合當地政策而停工，後續情況尚待觀察，惟目前長科仍維持2022年第3季業績展望不變，預估合併營收約介於36.8億元到38.7億元之間。

看好Mini LED前景，長科*積極投入資源研發，目前已順利開發出應用於車用面板及Monitor、成本遠低於BT的Mini LED背光用導線架，並開始量產出貨給歐系LED大廠，供應各大知名車廠，單月產能約20萬條(由於一條有5小條，約當月產能100萬條)，隨著市場應用日益廣泛，可望為長科*營運增添新動能。