台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)8月合併營收約81.2億元，年增12.36%，再創歷年同月新高；展望9月，富邦媒表示，momo「99狂購節」在多重優惠與回饋下，暖身慶開跑至今檔期人流較去年同期成長已突破2成，9月中下旬，momo超級品牌日週週接力登場，可望推升9月營運。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，111年8月合併營收約為81.2億元，年增12.36%，再創歷年同月新高，其中momo網路購物創單月歷史同期新高，年增約14%，佔全公司營業額的95.4%，五大品類3C家電、居家生活、流行精品、美妝保健、健康休閒皆保有雙位數成長；累計今年1月至8月合併營收逾641.3億元，較去年同期成長16.6%，亦是歷年同期新高。

富邦媒表示，8月進入暑期尾聲，加上國旅出遊潮的挹注，旅遊與餐飲票券買氣續旺，而戶外與露營相關商品亦有亮眼的銷售表現。迎接開學季的到來，掀起外宿家電、筆電、智慧型手機的消費需求，加上三星旗艦新機助攻，為營運添柴火；中秋節慶商機也於8月現蹤，除月餅禮盒買氣熱絡，烤肉食材與用具銷售也持續升溫。

展望9月，富邦媒表示，momo「99狂購節」在多重優惠與回饋下，暖身慶開跑至今檔期人流較去年同期成長已突破2成，9月中下旬，momo超級品牌日週週接力登場，多項優惠促銷可望為9月營運挹注成長動能。