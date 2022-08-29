美國聯準會釋出鷹派訊息，使得全球股市再遭重挫，台股今（29日）早盤一度大跌逾400點，盤中跌幅縮小，終場下跌352.25點至14926.19點，成交值2093.85億，台積電下殺13.5元，收在498.5元，聯發科暴跌25元，收在653元。

台股今以15197.19點開出，重挫81點，隨後跌幅擴大至超過400點，殺破萬五大關，權值股台積電下跌16元，觸及496元，聯發科大跌逾26元，觸及652元，航運三雄長榮、萬海及陽明重摔逾5%。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上周在全球央行年會釋出鷹派訊息，強調聯準會將持續升息緩解通貨膨脹，使得周五美股四大指數皆墨，道瓊暴跌1008.40點（或3.03%）至32283.40點，那斯達克指數下跌497.59點（或3.94%）至12141.71點，標普500指數挫低141.46點（或3.37%）至4057.66點，費城半導體指數暴殺172.63點（或5.81%）至2798.44點。