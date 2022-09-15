嘉基醫院智慧手術大樓複合式手術室燈具可依醫護需要調控為藍、紫等多色光線。（廖素慧攝）

嘉基醫院智慧手術大樓的手術室配置氣體式消防設施。（廖素慧攝）

嘉基醫院智慧手術大樓的手術室有調控面板讓醫護人員即時掌握狀況。（廖素慧攝）

嘉基醫院智慧手術大樓將於23日落成啟用。（廖素慧攝）

嘉義基督教醫院斥資12億打造全棟智慧手術大樓，有第4代達文西手術系統、上億元造價的複合式術房配備千萬超跑級的手術檯，23日將落成啟用，副院長陳明晃表示，嘉基為提供雲嘉南地區民眾更優質醫護品質，正積極爭取升格為醫學中心。

嘉義大學、中正大學近來各自奔走，希望尋求地方政府及民間力量，爭取設置醫學院，以期「醫生搖籃」嘉義高中的優秀學生能在地培育、在地服務，嘉基醫院也是2所大學想要合作的醫院，陳明晃透露，嘉基已向衛福部提出由區域醫院升格為醫學中心的申請，依評鑑排期可望於2024年評鑑。

陳明晃指出，目前醫療資源分配的政策是以地區人口數為指標，200萬人以上配置醫學中心，但人口老化，民眾更需要高效能及更優質的醫療，因而嘉基爭取成為醫學中心，同時以12億元新建全棟式智慧手術大樓，是從醫護人員及病患角度思考設計、有溫度的大樓。

嘉基營建工程室主任林宗茂說，智慧手術大樓有地上7樓、地下1樓停車場，共23間手術室，包括2間引進日本醫院使用的輻射式手術空調系統，恆溫且均勻分布各角落，且後疫情時代，23間手術室都是一對一空調系統，降低感染風險。

還有1間造價上億元的複合式手術室，配備1座上千萬元、可調控高度及方向的手術檯，燈具可依醫護需要調控為藍、紫、紅、粉、綠等多色光線。

也有1間是優良級認證的防疫手術室，符合全國標準的負壓前室之正壓手術室，有在負壓前室與正壓手術室設有獨立的全換氣功能、負壓功能-8％、不混氣，避免空氣感染問題。