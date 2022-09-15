嘉義基督教醫院斥資12億打造全棟智慧手術大樓，有第4代達文西手術系統、上億元造價的複合式術房配備千萬超跑級的手術檯，23日將落成啟用，副院長陳明晃表示，嘉基為提供雲嘉南地區民眾更優質醫護品質，正積極爭取升格為醫學中心。
嘉義大學、中正大學近來各自奔走，希望尋求地方政府及民間力量，爭取設置醫學院，以期「醫生搖籃」嘉義高中的優秀學生能在地培育、在地服務，嘉基醫院也是2所大學想要合作的醫院，陳明晃透露，嘉基已向衛福部提出由區域醫院升格為醫學中心的申請，依評鑑排期可望於2024年評鑑。
陳明晃指出，目前醫療資源分配的政策是以地區人口數為指標，200萬人以上配置醫學中心，但人口老化，民眾更需要高效能及更優質的醫療，因而嘉基爭取成為醫學中心，同時以12億元新建全棟式智慧手術大樓，是從醫護人員及病患角度思考設計、有溫度的大樓。
嘉基營建工程室主任林宗茂說，智慧手術大樓有地上7樓、地下1樓停車場，共23間手術室，包括2間引進日本醫院使用的輻射式手術空調系統，恆溫且均勻分布各角落，且後疫情時代，23間手術室都是一對一空調系統，降低感染風險。
還有1間造價上億元的複合式手術室，配備1座上千萬元、可調控高度及方向的手術檯，燈具可依醫護需要調控為藍、紫、紅、粉、綠等多色光線。
也有1間是優良級認證的防疫手術室，符合全國標準的負壓前室之正壓手術室，有在負壓前室與正壓手術室設有獨立的全換氣功能、負壓功能-8％、不混氣，避免空氣感染問題。
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