台東縣池上鄉18日下午2時許發生芮氏規模6.8大地震，花東災情頻傳，台南市同感搖晃威力，台南市長黃偉哲急赴災防辦公室了解災情，台南市僅6處行政區部分區域停水，指示義消特搜隊26人待命支援花東救災。

花東18日強震，台南市也有4級，劇烈搖晃令台南市民十分有感，直呼可怕，直問今天還能不能待在家中？得知花東傳出嚴重災情後，不少人立刻回想起2016年的永康維冠大樓倒塌慘況，隨即為東部災民祈禱平安。

黃偉哲在地震發生時，正參加企業協會社團為其舉辦的競選連任授證大會，他感受地震威力，隨即趕赴災防辦公室了解地震災情，台南市共有南區、中西區、東區、安平區、安定區與佳里區部分區域停水，台水公司派員搶修，未造成嚴重災情。

黃偉哲隨即指示台南市警消特搜隊第1梯次18人、義消8人整裝前往花東救援，花蓮縣消防局隨即回傳玉里民宅倒塌僅2人受困，就近請台東縣消防局支援即可，台南市特搜隊隨即返隊待命。

連日民眾的手機地震警報頻傳，有網友頻喊快得警報PTSD（創傷壓力症候群），聽到警報響起就覺得煩躁，台南市災防辦公室提出警示，未來7天內都可能發生若是規模4以上的中小型餘震，提醒民眾小心留意，提高警覺。