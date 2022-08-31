一名人妻在臉書透露，老公在她懷孕期間極少陪伴產檢，後來腹中胎兒因故須引產，她要求老公陪同進行引產手術，卻反被老公認為這是找麻煩，因為手術沒有配合老公的上班時間安排，讓她心寒至極。

這名人妻在臉書粉專《靠北老公2.0》匿名投稿，分享自己與老公愛情長跑十年才結婚，花了很長的時間互相了解，婚後仍覺得後悔；她說，先前意外懷孕都自己去產檢，連絨毛取樣也是獨自進行，老公從未主動陪同。

原PO說，後來檢查報告指出胎兒染色體異常需引產，她與醫生約定好手術時間，要求老公請假陪同，卻遭到老公責備痛罵在找麻煩，「為什麼不配合我的時間！」讓她瞬間崩潰大哭，最後大吵一架，老公才與同事換班陪她引產。

原PO續說，引產時正值寒流，結束手術返家途中她提議買牛肉麵吃，但老公同樣不體貼，將車停靠在路邊便要她下車買麵，絲毫不擔憂當天寒流來襲外頭溫度很低，讓她不禁覺得自己僅是一位能幫忙負擔家計又會打掃的室友，向老公提議離婚，老公不願意之餘還質疑她不好好溝通，以離婚威脅，讓她身心俱疲。

文章曝光後，不少網友心疼回應，「離婚吧，他不離只是因為會少了免費保母，還有少了人幫他付房貸，這個可以詢問律師，祝妳順利」、「好好愛自己，壓力大、心情鬱悶會讓身體有不好的細胞產生」、「絕對要離開這個男人」、「十年前他就是這樣的人啊」、「路還很長不合就離開」。