真要斤斤計較？有名人妻抱怨自己的老公與婆婆，她表示老公自己做小生意，但是每天賺的錢都必須上繳給婆婆，每個月再和婆婆拿生活費，然而，小孩卻是由娘家爸媽照顧，若要求要拿點費用補貼，卻遭老公直回「每個月育兒津貼不是都給妳了嗎？」，她只好自己掏錢補貼，某次請婆婆幫買奶粉，竟被丟下發票要求給錢，讓她非常無奈算這麼清楚。

一名人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文，她抱怨老公自己經營小本生意，然而，老公要把每天賺到的錢全部上繳給婆婆，然後再跟婆婆拿取每個月的生活費，讓她覺得都已經結婚了，為什麼賺的錢都要由婆婆掌管。

人妻向媽寶老公提補貼娘家爸媽照顧小孩費用，慘遭回「不是有給育兒津貼嗎？」，讓她心碎又無奈。（翻攝自Dcard）

接著她抱怨，小孩由交由她的娘家爸媽照顧，若是向老公要求每個月給自己爸媽養小孩費用，卻遭老公回應「錢都放在媽媽那邊，而且每個月育兒津貼不是都給妳了嗎？」，看到老公這樣的嘴臉，她只好自掏腰包，自己拿錢補貼給爸媽，並向爸媽表示「這是自己和老公要給你們的一點心意」。

但是，讓她覺得最誇張的狀況是，某次回到婆家，小孩的奶粉剛好沒了，便請婆婆出門順便幫忙買，結果婆婆買回來後，便丟下發票，並向她表示「一罐9XX元，記得要給我錢」，讓她不禁想問「是自己想太多，還是老公家有問題」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「把小孩花費全部列出來，家用列出來，大家算個清楚.」、「再這樣下去妳沒有希望了！真的」、「好明顯在你老公心中他媽媽才是一家人，這樣的老公不要也罷」、「妳老公就是媽寶阿」、「連孩子都要妳自己來，這婚姻可以結束了」、「賺的錢給媽媽管，再跟媽媽領零用錢，好棒唷！讓先生回去繼續當寶寶吧」。