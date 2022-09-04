中天綜合台《同學來了》明（5日）晚9點播出「看『韓劇』經營『夫妻的世界』，卻追劇追到感情破裂？！」主題，藝人粿粿熱愛追劇，老公范姜彥豐卻因此覺得被冷落，「我們出去吃飯約會，她連過馬路都盯著手機看，還隨便應付我，我就會很生氣。」

粿粿坦承常沒日沒夜追劇，曾把夢境與現實搞混，「我會入戲的把自己當成女主角，很常夢到他是劇裡的渣男就會哭醒，想說他怎麼可以這樣對我？」范姜彥豐無奈補充，只要粿粿那陣子追的劇男演員比較壞，他睡到一半就會被打醒，一開始還想說她是不是身體不舒服，沒想到老婆竟哭問「你為什麼要劈腿」？讓他十分傻眼。

范姜也指粿粿還有個行為，也讓他很頭痛，「韓劇常常有置入保養品、化妝品，她很容易被洗腦，就會整套買下來，重點是家裡已經有很多類似的東西，但這個行為一再發生。」粿粿則笑說：「因為她們在節目上用，就覺得用了就會跟她們一樣漂亮，結果買回來發現好像不太一樣，我就會想說下部劇再試試看。」

張立東也碰過像粿粿這種沉迷追劇的另一半，劇中女主角穿什麼她就想穿，「但女主角是財團繼承人，她身上穿名牌是正常的，問題是妳只是我的枕邊人，妳不是誰嘛！」此話一出，讓阿Ken忍不住嘲諷：「妳跟立東在一起，是能高檔到哪裡去？」《同學來了》每周一至周五晚9點在中天綜合台播出。