有人妻在論壇發文表示，先前終於成功懷孕，婆婆對她相當好，後因故沒能守住孩子，天使婆婆卻態度180度大轉變，改口酸她，「沒路用」，並在得知弟媳懷孕後立刻跑去弟弟家照顧弟媳，讓她覺得相當心酸。

一名人妻在論壇Dcard發文表示，結婚兩年終於成功懷上小寶寶，婆婆得知她懷孕後，買一堆滋補的食物，也給原PO很多當媽媽的建議，甚至一起想孩子出生要穿什麼衣服、房間要如何布置，婆媳兩人宛如姐妹般相處，讓原PO認為自己「好幸運」。

原PO說，但她懷孕6個月時丈夫到外地出差，她在上班途中突然肚子痛，臨時請假由婆婆陪同掛急診，照超音波後才得知寶寶沒有心跳，只能被迫中止受孕，她也在返家途中在計程車上放聲大哭。

令她難受的是，自從她流產後，婆婆對她的態度不再像以前一樣好。甚至在家族的LINE群組中，直接嗆聲，「流產了她沒路用，好不容易懷上卻保不住」，甚至婆婆得知弟媳懷孕的消息，隨即收拾行李到弟弟家照顧弟媳，讓原PO不禁覺得，婆婆對她好只是因為想要孫子而不是兒媳。

文章曝光後，數百留言討論婆媳相處辛酸，網友也留言安慰人妻「換方面想，看清她太棒了！婆婆終於滾出去了！最好永久居留弟媳家，藉機跟老公說，要永久劃清婆婆！叫他自己的媽媽自己孝順！這種婆婆要不得！以後就算懷孕也不要他來顧！把自己照顧好就好，好婆婆永遠都是別人家的」。