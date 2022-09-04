高雄一名潘姓男子自居為陳姓人妻的「乾哥哥」，多次讓陳女進出他的住處過夜等，讓陳夫氣得牙癢癢，控告潘男侵害配偶權求償。高雄地院審理時，潘男強調自己與人妻情同兄妹，關係正當，但法官不採信，判潘男要賠償10萬元為適當。可上訴。

判決書指出，陳夫主張，他與陳女結婚前，潘姓男子便自稱是陳女的乾哥，甚至潘男的某任女友也提醒過他「要注意陳女與潘男的關係」，而2021年7月間他因故與陳女吵架，陳女遂跑到潘男家中留宿，同年8月便向他提離婚。

陳夫控訴，妻子此後經常藉故不返家，事後甚至在妻子的發票堆中發現一堆汽車旅館開立的發票，日期均與未返家的時間吻合，讓他越發起疑心，此外，他委託徵信社調查妻子，發現妻子多次進出潘男的住處，故認為自己的配偶權已遭到嚴重侵害，依法向潘男請求75萬元賠償金。

對此，潘男主張，他為陳女母親的義子，至少20年前就已經認識陳女，兩人就像兄妹般相處，並非一般社會上戲稱不正當關係為「乾兄妹」，強調兩人絕對沒有逾矩的行為，也無侵害陳夫的配偶權。

高雄地院法官勘驗證據，認定陳女與潘男同住屋簷下，的確已逾越一般男女交往分際，情節重大，認為陳夫求償有據，考量雙方經濟能力等一切情狀，判潘男要賠償10萬元為合理。可上訴。